Тони Кроос: «Реал» должен снова побеждать. В матче с «Боруссией» М всё в наших руках

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтёром» (0:2).
«В первом тайме мы перехватывали мяч, прессинговали и владели инициативой. Мы провели хороший первый тайм. При 0:1 было непросто, а в концовке при 0:2 нам не хватило уверенности, чтобы вернуться в игру. Я не думаю, что проблема в физическом состоянии. Когда проигрываешь матчи, плохо себя ощущаешь, а при победах прибавляется уверенность. Мы должны снова побеждать. Осталась последняя встреча, в которой необходимо одержать победу. Мы можем это сделать. В матче с мёнхенгладбахской „Боруссией“ всё в наших руках», — приводит слова Крооса Marca.
«Шахтёр» набрал семь очков и вышел на второе место в турнирной таблице группы B. «Реал» (7) — на третьем месте. Лидирует в этом квартете «Боруссия» М (8), а «Интер» (2) замыкает турнирную таблицу.
- 2 декабря 2020
-
00:55
-
00:55
-
00:51
-
00:18
-
00:17
-
00:07
-
00:06
- 1 декабря 2020
-
23:50
-
23:46
-
23:41
-
23:35
-
23:30
-
23:22
-
23:10
-
23:00
-
22:50
-
22:48
-
22:48
-
22:35
-
22:33
-
22:29
-
22:17
-
22:15
-
22:02
-
21:59
-
21:38
-
21:25
-
21:21
-
21:05
-
21:01
-
20:35
-
20:23
-
20:20
-
20:15
-
20:06