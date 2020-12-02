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Тони Кроос: «Реал» должен снова побеждать. В матче с «Боруссией» М всё в наших руках

Тони Кроос: «Реал» должен снова побеждать. В матче с «Боруссией» М всё в наших руках
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтёром» (0:2).

«В первом тайме мы перехватывали мяч, прессинговали и владели инициативой. Мы провели хороший первый тайм. При 0:1 было непросто, а в концовке при 0:2 нам не хватило уверенности, чтобы вернуться в игру. Я не думаю, что проблема в физическом состоянии. Когда проигрываешь матчи, плохо себя ощущаешь, а при победах прибавляется уверенность. Мы должны снова побеждать. Осталась последняя встреча, в которой необходимо одержать победу. Мы можем это сделать. В матче с мёнхенгладбахской „Боруссией“ всё в наших руках», — приводит слова Крооса Marca.

«Шахтёр» набрал семь очков и вышел на второе место в турнирной таблице группы B. «Реал» (7) — на третьем месте. Лидирует в этом квартете «Боруссия» М (8), а «Интер» (2) замыкает турнирную таблицу.

Тони Кроос: «Реал» должен снова побеждать. В матче с «Боруссией» М всё в наших руках
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