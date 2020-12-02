Аркадий Дворкович: «Локомотив» может переиграть «Баварию»

Президент Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркардий Дворкович поделился мнением о поражении «Локомотива» в матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург» (1:3).

«Обидно, что «Локомотив» играл вторым номером. В первом тайме состав был далёк от оптимального, сказались травмы ведущих игроков. Мне понравилось, как вышел на замену молодой игрок Мухин. Были проблемы с физикой, но для него такой опыт бесценен.

«Локомотиву» не хватило уверенности в себе. Команда пока не готова к соперничеству на высоком уровне. Этот сезон можно считать тренировочным. Опыт, приобретённый в этом сезоне, скажется в следующем, и команда сможет показать высокий результат.

«Баварию» возможно обыграть. Сегодня, например, «Шахтёр» обыграл «Реал», поэтому и «Локо» может переиграть «Баварию». Нужно готовиться к каждому матчу, играть в полную силу и растить молодое поколение. Опыт, который приобретут молодые футболисты в таких матчах, важнее результата. Я больше надеюсь на будущее, чем на сегодняшний день.

Что касается лимита на легионеров, отношусь к этому вопросу спокойно. Клубы, думающие о будущем, подтягивают молодёжь уже сейчас. Половина состава ЦСКА — воспитанники клуба. У «Локомотива» тот же Мухин пришёл из «Казанки», сейчас подтягивается к основному составу. Мы должны заниматься этим, а не думать о правилах и регулированиях. Самое главное — растить своих игроков. Это скажется через три-четыре года, мы опять выйдем на хорошие позиции. Если бы мы начали заниматься этим вопросом 15 лет назад, то уже сейчас видели бы результат.

Мог ли я стать новым председателем совета директоров «Локомотива»? Это слухи», — сказал Дворкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.