«Атлетико» сыграл вничью с «Баварией» в домашнем матче Лиги чемпионов

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» принимал мюнхенскую «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания) и завершилась ничьей со счётом 1:1.
На 26-й минуте встречи первый гол забил нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш. Результативную передачу отдал полузащитник мадридской команды Маркос Льоренте. На 86-й минуте форвард «Баварии» Томас Мюллер реализовал пенальти и сравнял счёт.
Мадридский «Атлетико» набрал 6 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы А. Мюнхенская «Бавария» (13) выйдет в 1/8 финала турнира с первого места в группе А. Соперниками команд по группе А являются «Ред Булл Зальцбург» (4) и московский «Локомотив» (3). В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с «Локомотивом», а «Атлетико» проведёт матч с «Ред Булл Зальцбург».
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