«Ливерпуль» обыграл «Аякс» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Ливерпуль» в матче группы D нанёс поражение «Аяксу». Встреча закончилась со счётом 1:0.
Единственный мяч в этом матче на 58-й минуте забил Кёртис Джонс.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Аякс».
«Ливерпуль» благодаря этой победе гарантировал себе путёвку в плей-офф Лиги чемпионов. Мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу в своей группе, набрав 12 очков в пяти матчах. Второе место занимает «Аталанта» (8). «Аякс» располагается на третьем месте, набрав семь очков. Турнирную таблицу группы замыкает «Мидтьюлланн» (1).
В 6-м туре «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Мидтьюлланном», а «Аякс» будет принимать «Аталанту».
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