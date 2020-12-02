«Ливерпуль» обыграл «Аякс» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Ливерпуль» в матче группы D нанёс поражение «Аяксу». Встреча закончилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в этом матче на 58-й минуте забил Кёртис Джонс.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Аякс».

«Ливерпуль» благодаря этой победе гарантировал себе путёвку в плей-офф Лиги чемпионов. Мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу в своей группе, набрав 12 очков в пяти матчах. Второе место занимает «Аталанта» (8). «Аякс» располагается на третьем месте, набрав семь очков. Турнирную таблицу группы замыкает «Мидтьюлланн» (1).

В 6-м туре «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Мидтьюлланном», а «Аякс» будет принимать «Аталанту».