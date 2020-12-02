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Дубль Лукаку помог «Интеру» победить «Боруссию» Мёнхенгладбах

Дубль Лукаку помог «Интеру» победить «Боруссию» Мёнхенгладбах
Футбол / Лига чемпионов 0

В Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк» завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Боруссия» на своём поле уступила «Интеру». Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

На 17-й минуте гостей вперёд вывел Маттео Дармиан. Но в концовке первого тайма форвард хозяев Алласан Плеа восстановил равновесие в счёте. В середине второго тайма Ромелу Лукаку забил второй мяч «Интера», а затем и оформил дубль. Плеа на 75-й минуте также стал автором дубля. Французский нападающий на 84-й минуте забил вновь, но хет-трик не состоялся из-за офсайда. В итоге «Боруссии» так и не удалось сравнять счёт.

Благодаря этой победе, «Интер» сохранил шансы на выход в плей-офф. В группе B перед последним туром все четыре клуба имеют шансы на выход в следующий раунд. «Боруссия» (8) лидирует в турнирной таблице. Далее располагаются «Шахтёр» (7) и «Реал» (7). «Интер» замыкает турнирную таблицу (5).

В заключительном туре «Реал» будет принимать «Боруссию», а «Шахтёр» сыграет в гостях с «Интером».

Лига чемпионов. Группа B. 5-й тур
01 декабря 2020, вторник. 23:00 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах, Германия
Окончен
2 : 3
Интер М
Милан, Италия
0:1 Дармиан – 17'   1:1 Плеа – 45+1'   1:2 Лукаку – 64'   1:3 Лукаку – 73'   2:3 Плеа – 75'
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