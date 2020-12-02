«Аталанта» не смогла обыграть «Мидтьюлланн» в Лиге чемпионов

В Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри» завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Аталанта» сыграла вничью с «Мидтьюлланном», встреча закончилась со счётом 1:1.

На 13-й минуте гостей вперёд вывел Александр Шольц. Хозяева сумели отыграться на 79-й минуте, счёт сравнял Кристиан Ромеро.

Участие в матче не принимал российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук, который заразился коронавирусом.

В группе D путёвку в плей-офф турнира уже завоевал «Ливерпуль». Мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу в своей группе, набрав 12 очков в пяти матчах. Второе место занимает «Аталанта» (8). «Аякс» располагается на третьем месте, набрав семь очков. Турнирную таблицу группы замыкает «Мидтьюлланн» (1).

В 6-м туре «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Мидтьюлланном», а «Аякс» будет принимать «Аталанту».