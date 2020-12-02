Гильерме: сам не понимаю, почему «Локомотив» так плохо сыграл с «Зальцбургом»

34-летний вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал результат домашней встречи 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с австрийским «Ред Булл Зальцбург» (1:3).

«Сам не понимаю, почему так плохо сыграли. Не хватило концентрации. Мы внутри команды понимали, насколько это важный для нас матч. Такие ошибки в Лиге чемпионов недопустимы, — приводит слова Гильерме официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

«Ред Булл Зальцбург» набрал 4 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов. «Локомотив» (3) — на последнем, 4-м месте. Московский клуб лишился шансов на выход из группы Лиги чемпионов, однако может сыграть в Лиге Европы УЕФА. Соперниками команд по группе А являются «Бавария» (12) и «Атлетико» (5).