«Футбол не обманешь!» Сёмин опубликовал пост по окончании встречи «Локомотива» в ЛЧ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин по окончании матча 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов, в котором «железнодорожники» уступили австрийскому «Ред Булл Зальцбург (1:3), опубликовал пост в «Инстаграме», затронув тему футбольных руководителей.
«Футбол не обманешь! Футболом должны руководить люди, которые его любят и способные приносить ему пользу! Способности игроков и тренеров я не комментирую!» — гласит пост Сёмина в «инстаграме».
Напомним, 14 мая 2020 года «Локомотив» объявил, что не будет продлевать контракт с Сёминым. Специалист покинул пост наставника «железнодорожников» 31 мая. С 1 июня команду возглавил 41-летний сербский специалист Марко Николич.
Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды – с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009 по 2010 год. Под руководством специалиста московский клуб трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок России.
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