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Форвард «Зальбурга» Адейеми: я на седьмом небе от счастья после победы над «Локомотивом»

Форвард «Зальбурга» Адейеми: я на седьмом небе от счастья после победы над «Локомотивом»
Футбол / Лига чемпионов 0

18-летний немецкий нападающий австрийского «Ред Булл Зальцбург» Карим Адейеми подвёл итоги гостевой встречи 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с московским «Локомотивом» (3:1).

«Я на седьмом небе от счастья. Я очень рад, что команда выиграла этот матч. Безусловно, запомню это игру на всю жизнь. Больше нечего добавить.

В моменте с моим забитым мячом уже находился перед воротами и просто должен был бежать изо всех сил. В итоге мне это удалось. Я много тренировался со своими товарищами по команде, чтобы завершать правой ногой, и сегодня мне это удалось. И я просто вне себя от радости и не могу поверить в это», — цитирует Адейеми Sky Sport Austria.

«Ред Булл Зальцбург» набрал 4 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов. «Локомотив» (3) — на последнем, 4-м месте. Московский клуб лишился шансов на выход из группы Лиги чемпионов, однако может сыграть в Лиге Европы УЕФА. Соперниками команд по группе А являются «Бавария» (12) и «Атлетико» (5).

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