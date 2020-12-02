Форвард «Зальбурга» Адейеми: я на седьмом небе от счастья после победы над «Локомотивом»

18-летний немецкий нападающий австрийского «Ред Булл Зальцбург» Карим Адейеми подвёл итоги гостевой встречи 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с московским «Локомотивом» (3:1).
«Я на седьмом небе от счастья. Я очень рад, что команда выиграла этот матч. Безусловно, запомню это игру на всю жизнь. Больше нечего добавить.
В моменте с моим забитым мячом уже находился перед воротами и просто должен был бежать изо всех сил. В итоге мне это удалось. Я много тренировался со своими товарищами по команде, чтобы завершать правой ногой, и сегодня мне это удалось. И я просто вне себя от радости и не могу поверить в это», — цитирует Адейеми Sky Sport Austria.
«Ред Булл Зальцбург» набрал 4 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов. «Локомотив» (3) — на последнем, 4-м месте. Московский клуб лишился шансов на выход из группы Лиги чемпионов, однако может сыграть в Лиге Европы УЕФА. Соперниками команд по группе А являются «Бавария» (12) и «Атлетико» (5).
- 2 декабря 2020
-
02:16
-
02:10
-
01:56
-
01:45
-
01:34
-
01:22
-
01:14
-
01:05
-
00:58
-
00:55
-
00:55
-
00:51
-
00:18
-
00:17
-
00:07
-
00:06
- 1 декабря 2020
-
23:50
-
23:46
-
23:41
-
23:35
-
23:30
-
23:22
-
23:10
-
23:00
-
22:50
-
22:48
-
22:48
-
22:35
-
22:33
-
22:29
-
22:17
-
22:15
-
22:02
-
21:59
-
21:38