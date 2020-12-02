Грубая ошибка вратаря «Аякса» Онана привела к единственному забитому мячу «Ливерпуля»

В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Ливерпуль» в матче группы D нанёс поражение «Аяксу». Встреча закончилась со счётом 1:0.
Единственный забитый мяч «Ливерпуля» в этом матче состоялся на 58-й минуте после грубой ошибки 24-летнего камерунского вратаря «Аякса» Андре Онана, который не рассчитал траекторию полёта мяча после навеса и опрометчиво вышел из ворот. Воспользовался ситуацией 19-летний воспитанник «Ливерпуля» Кёртис Джонс, который с расстояния нескольких метров поразил пустые ворота клуба из Амстердама (Нидерланды), установив окончательный счёт встречи.
Видео доступно в «Твиттере» «Матч ТВ». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
«Ливерпуль» благодаря этой победе гарантировал себе путёвку в плей-офф Лиги чемпионов. Мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу в своей группе, набрав 12 очков в пяти матчах. Второе место занимает «Аталанта» (8). «Аякс» располагается на третьем месте, набрав семь очков. Турнирную таблицу группы замыкает «Мидтьюлланн» (1).
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