Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Грубая ошибка вратаря «Аякса» Онана привела к единственному забитому мячу «Ливерпуля»

Грубая ошибка вратаря «Аякса» Онана привела к единственному забитому мячу «Ливерпуля»
Футбол / Лига чемпионов 0

В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Ливерпуль» в матче группы D нанёс поражение «Аяксу». Встреча закончилась со счётом 1:0.

Единственный забитый мяч «Ливерпуля» в этом матче состоялся на 58-й минуте после грубой ошибки 24-летнего камерунского вратаря «Аякса» Андре Онана, который не рассчитал траекторию полёта мяча после навеса и опрометчиво вышел из ворот. Воспользовался ситуацией 19-летний воспитанник «Ливерпуля» Кёртис Джонс, который с расстояния нескольких метров поразил пустые ворота клуба из Амстердама (Нидерланды), установив окончательный счёт встречи.

Видео доступно в «Твиттере» «Матч ТВ». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Ливерпуль» благодаря этой победе гарантировал себе путёвку в плей-офф Лиги чемпионов. Мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу в своей группе, набрав 12 очков в пяти матчах. Второе место занимает «Аталанта» (8). «Аякс» располагается на третьем месте, набрав семь очков. Турнирную таблицу группы замыкает «Мидтьюлланн» (1).

Андре Онана: расизм — обычное явление, особенно когда «Аякс» играет на выезде
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020