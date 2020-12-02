Форвард «Зальцбурга» Бериша: мы были лучше «Локомотива» и одержали заслуженную победу

22-летний немецкий нападающий австрийского «Ред Булл Зальцбург» Мергим Бериша, ставший автором дубля в ворота московского «Локомотива» (1:3), подвёл итоги выездной встречи 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
«Конечно, счастлив, что выиграли. Мы сегодня были лучше и одержали абсолютно заслуженную победу. Мои пять голов в четырех матчах? Да, это неплохо. Но я не собираюсь останавливаться на достигнутом.
Считаю, мы очень сильно сыграли в отборе и действовали очень смело. Мы провели хороший матч. Мои поздравления команде», — приводит слова Бериши официальный сайт УЕФА.
«Ред Булл Зальцбург» набрал 4 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов. «Локомотив» (3) — на последнем, 4-м месте. Московский клуб лишился шансов на выход из группы Лиги чемпионов, однако может сыграть в Лиге Европы УЕФА. Соперниками команд по группе А являются «Бавария» (12) и «Атлетико» (5).
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