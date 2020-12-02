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Экс-игрок «Краснодара» Маурисио Перейра продлил контракт с клубом MLS «Орландо Сити»

Экс-игрок «Краснодара» Маурисио Перейра продлил контракт с клубом MLS «Орландо Сити»
Футбол / РПЛ 0

30-летний уругвайский полузащитник Маурисио Перейра, известный в России по выступлениям за «Краснодар», продлил на год контракт с клубом MLS «Орландо Сити», сообщает официальный сайт американской команды.

«Мы очень рады, что Маурисио останется с нами в «Орландо» ещё на год. Он показал себя невероятно креативным, став буквально движущей силой нашей атаки. Маурисио — очень важная фигура в нашем составе, и мы с нетерпением ждём, что он продолжит расти с клубом в следующем сезоне», — прокомментировал подписание вице-президент «Орландо».

Маурисио Перейра выступал за «Краснодар» с 2013 по 2019 год. В составе российского клуба уругваец принял участие в 201 матче во всех турнирах, в которых стал автором 12 забитых мячей, а также 16 результативных передач.

В текущем сезоне MLS хавбек провёл 22 встречи во всех турнирах, в которых отметился 3 забитыми мячами и 5 результативными передачами.

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