Симеоне: матч с «Ред Булл Зальцбург» станет для «Атлетико» настоящим финалом

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал игру своей команды в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (1:1).
«Команда продолжает здорово играть, и это прекрасно. Это правда, что Лига чемпионов по-прежнему остаётся для нас больной темой. В трех матчах, где были ничьи, мы могли победить, но атакующей мощи не хватило
Первый тайм был очень хорошим, мы забили отличный мяч. Могли забить и второй, но не получилось. А «Бавария» сильная команда, которая нашла способ заработать пенальти. Так что матч с «Ред Булл Зальцбург» будет для нас настоящим финалом.
Это футбол. Команда работала, форма игроков великолепна. Команда была спокойна. Мы не всегда реализуем опасные моменты, но иногда получается. Матч с «Зальцбургом» будет очень тяжелым, это сложный соперник», — приводит слова Симеоне Marca.
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