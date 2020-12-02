«Локомотив» вылетел из Лиги чемпионов, в Формуле-1 — новый россиянин. Главное к утру

«Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, «Спартак» близок к расставанию с Газизовым, Хабиб может помочь включить ММА в олимпийскую программу — главное к утру.

1. «Локомотив» проиграл «Ред Булл Зальцбург» и потерял шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

2. Команда Ф-1 «Хаас» объявила о контракте с российским пилотом Никитой Мазепиным.



3. Самая серьёзная интрига в Лиге чемпионов сохраняется в группе В: «Шахтёр» обыграл «Реал», а «Интер» — мёнхенгладбахскую «Боруссию». Шансы на плей-офф есть у всех.

4. «Спартак» близок к договорённости о прекращении сотрудничества с гендиректором Шамилем Газизовым.

5. Хабиб Нурмагомедов пообещал уговорить президента МОК включить ММА в программу Олимпийских игр.

6. Евгения Медведева не выступит на пятом этапе Кубка России в Москве.

7. Ледовый дворец в Санкт-Петербурге временно закрыли из-за концерта Басты с нарушениями санитарных мер. Будет ли на арене выступать СКА, пока неясно.

8. Легендарный боксёр Эвандер Холифилд вызвал на бой Майка Тайсона.