«В РПЛ людей к такому футболу не готовят». Ловчев — о вылете «Локомотива» из ЛЧ

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев поделился впечатлениями от проигрыша «Локомотива» в матче 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА с «Ред Булл Зальцбург». Встреча закончилась победой клуба из Австрии со счётом 3:1.
«Нельзя не заметить, что когда к нам приезжали иностранные тренеры, все в один голос говорили, что у нас играют в медленный футбол. Но вопрос в том, что их приглашали, чтобы перестраивать футбол.
У «Локомотива» не было замены выбывшим игрокам. Из строя выбыли Крыховяк, Баринов и Миранчук. Замены этим игрокам нет. «Локомотив» в этой Лиге чемпионов показывал клыки, цеплялся, дрался, а в этом матче все вот так получилось… Привоз Мурило? Спрашивается, зачем он нам нужен? Почему играет он, а не наши парни? Помнится, когда его подписали, он и не очень-то был и нужен. Понятно, что он игрок какого-то уровня, но вопрос — какого? Повторюсь, когда они (легионеры) к нам приезжают, не они нас туда поднимают, а сами опускаются к нам.
Почему седьмая команда России должна обыгрывать первую команду Австрии? Или наша сборная сейчас сильнее? В нашем чемпионате людей к такому футболу не готовят», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».
- 2 декабря 2020
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