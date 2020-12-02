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«Приду и сломаю тебе ноги». Футболистке угрожают после отказа почтить память Марадоны

«Приду и сломаю тебе ноги». Футболистке угрожают после отказа почтить память Марадоны
Футбол / Испания 0

Футболистка испанской команды «Виахес Интерриас» Паула Дапена рассказала о последствиях своего поступка перед недавним товарищеским матчем с «Депортиво Абанка». 24-летняя спортсменка демонстративно отказалась почтить память легендарного аргентинского игрока Диего Марадоны.

«Я утомилась. Социальные сети, интервью… Это ужасно. Да, мне пришлось закрыть свои аккаунты. Проблема в том, что эти люди также нашли страницы моих коллег и стали преследовать их. Нас не только оскорбляют, но и угрожают убийством. Мы получаем, например, такие сообщения: «Я найду твой адрес, приду и сломаю тебе ноги».

Ожидала ли я, что мою историю придадут такой огласке? Нет, я думала, что об этом узнают только мои подписчики в «Инстаграме». Мне казалось, что новость не выйдет за пределы Понтеведры, но внезапно она разошлась по всему миру. Что касается моих одноклубниц, мне никто ничего не сказал. Они всегда уважали меня и знали о моих взглядах», — цитирует Дапену AS.

«Насильник и тиран». В Испании футболистка отказалась почтить память Диего Марадоны
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