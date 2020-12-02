Гарри Кейн: футболистам АПЛ стоит продолжать преклонять колено перед матчами

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн заявил о необходимости продолжать преклонять колено перед матчами в поддержку движения Black Lives Matter.



«Мы имеем огромную площадку, чтобы наш голос звучал по всему миру. Очевидно, мы многое сделали в поддержку движения Black Lives Matter, преклоняя колено перед матчами. Я слышал, как люди рассуждают о том, стоит ли нам продолжать это дело, и я думаю, что стоит.



Некоторые не осознают, что нас смотрят миллионы людей по всему миру. Конечно, зрители, которые следят за Премьер-лигой регулярно, видят одно и то же. Однако дети могут посмотреть матч впервые, увидеть нашу акцию и спросить у своих родителей, почему мы преклоняем колено. Думаю, что это отличный шанс донести людям свою точку зрения. На мой взгляд, образовывать — это самое важное, что мы можем делать. Взрослые смогут научить новые поколения тому, что значит быть вместе и помогать друг другу, независимо от расы», — цитирует Кейна Goal.com со ссылкой на BBC Radio 5 Live.



На счету Кейна в нынешнем сезоне АПЛ 7 голов в 10 матчах, а «Тоттенхэм» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата.

Видео гола Кейна в ворота «Вест Бромвича»: