Объявлены судьи матча «Локомотив» — «Рубин» и других встреч 17-го тура РПЛ

Российский футбольный союз опубликовал список судей, которым предстоит работать на матчах 17-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Локомотив» — «Рубин»: судья — Карасёв; ассистенты судьи – Демешко, Гаврилин; VAR — Москалёв, Стипиди; инспектор — Сельдяков.
«Спартак» — «Тамбов»: судья — Васильев; ассистенты судьи – Болховитин, Шаламберидзе; VAR — Мешков, Богач; инспектор — Галимов.
«Зенит» — «Урал»: судья — Панин; ассистенты судьи – Мосякин, Кобзев; VAR — Иванов, Мурашов; инспектор — Низовцев.
«Краснодар» — «Ротор»: судья — Матюнин; ассистенты судьи – Болотенков, Елефренко; VAR — Кукуян, Чельцов; инспектор — Кошко.
«Ростов» — «Уфа»: судья — Кукуляк; ассистенты судьи – Лунёв, Ерёмин; VAR — Карасёв, Сафьян Д.; инспектор — Стрельцов.
«Динамо» — «Арсенал»: судья — Казарцев; ассистенты судьи – Усачёв, Богданов; VAR — Панин, Петросян; инспектор — Жабченко.
ЦСКА — «Химки»: судья — Левников; ассистенты судьи – Стипиди, Ширяев; VAR — Шадыханов, Калугин; инспектор — Сафьян Д.
«Сочи» — «Ахмат»: судья — Лапочкин; ассистенты судьи – Данченко, Богач; VAR — Сухой, Воронцов; инспектор — Сиденков.
- 2 декабря 2020
-
13:04
-
12:46
-
12:39
-
12:32
-
12:22
-
12:21
-
11:54
-
11:35
-
11:35
-
11:26
-
11:15
-
11:00
-
10:35
-
10:35
-
10:32
-
09:46
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:15
-
08:56
-
08:41
-
08:30
-
07:56
-
07:29
-
07:06
-
06:46
-
06:31
-
06:09
-
05:46
-
05:28
-
04:57
-
04:33
-
04:18
-
03:40