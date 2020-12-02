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Объявлены судьи матча «Локомотив» — «Рубин» и других встреч 17-го тура РПЛ

Объявлены судьи матча «Локомотив» — «Рубин» и других встреч 17-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Российский футбольный союз опубликовал список судей, которым предстоит работать на матчах 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Локомотив» — «Рубин»: судья — Карасёв; ассистенты судьи – Демешко, Гаврилин; VAR — Москалёв, Стипиди; инспектор — Сельдяков.

«Спартак» — «Тамбов»: судья — Васильев; ассистенты судьи – Болховитин, Шаламберидзе; VAR — Мешков, Богач; инспектор — Галимов.

«Зенит» — «Урал»: судья — Панин; ассистенты судьи – Мосякин, Кобзев; VAR — Иванов, Мурашов; инспектор — Низовцев.

«Краснодар» — «Ротор»: судья — Матюнин; ассистенты судьи – Болотенков, Елефренко; VAR — Кукуян, Чельцов; инспектор — Кошко.

«Ростов» — «Уфа»: судья — Кукуляк; ассистенты судьи – Лунёв, Ерёмин; VAR — Карасёв, Сафьян Д.; инспектор — Стрельцов.

«Динамо» — «Арсенал»: судья — Казарцев; ассистенты судьи – Усачёв, Богданов; VAR — Панин, Петросян; инспектор — Жабченко.

ЦСКА — «Химки»: судья — Левников; ассистенты судьи – Стипиди, Ширяев; VAR — Шадыханов, Калугин; инспектор — Сафьян Д.

«Сочи» — «Ахмат»: судья — Лапочкин; ассистенты судьи – Данченко, Богач; VAR — Сухой, Воронцов; инспектор — Сиденков.

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