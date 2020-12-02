Матч Лиги Европы ЦСКА – «Вольфсберг» обслужит черногорская бригада арбитров

Черногорская бригада арбитров во главе с Николой Дабановичем обслужит матч пятого тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и австрийским «Вольфсбергом», сообщает пресс-служба УЕФА.



Ассистентами главного арбитра станут Милован Джукич и Владан Тодорович, четвертый судья — Милош Бошкович.



3 декабря ЦСКА предстоит встреча с «Вольфсбергом» на групповом этапе Лиги Европы. Старт матча – в 20:55 мск. Первая встреча команд завершилась ничьей 1:1. ЦСКА, набрав в четырёх матчах 3 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице группы K. «Вольфсберг» (4) — на третьем месте.



В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА сыграл вничью с «Фейеноордом». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:0.

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