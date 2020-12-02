В «Газпроме» отреагировали на требование объяснить расистские шутки в эфире НТВ

В «Газпроме» отреагировали на требование со стороны организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) после скандального эфира программы «Международная пилорама» на НТВ.
В одном из последних выпусков передачи британские журналисты усмотрели сразу в нескольких шутках про бывшего президента США Барака Обаму явный расистский подтекст. Авторы статьи напомнили, что телеканал входит в холдинг «Газпром Медиа», который в свою очередь является дочерней компанией «Газпрома», официального спонсора Лиги чемпионов. По их мнению, скандальная передача и шутки в ней могут поставить в неловкое положение УЕФА, который, будучи организатором главного еврокубкового турнира, проводит акции, направленные на борьбу с расизмом.
«Газпром» не участвует в редакционной политике НТВ», — приводит слова официального представителя компании Сергея Куприянова телеграм-канал «Подъём».
- 2 декабря 2020
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