В «Газпроме» отреагировали на требование объяснить расистские шутки в эфире НТВ

В «Газпроме» отреагировали на требование со стороны организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) после скандального эфира программы «Международная пилорама» на НТВ.



В одном из последних выпусков передачи британские журналисты усмотрели сразу в нескольких шутках про бывшего президента США Барака Обаму явный расистский подтекст. Авторы статьи напомнили, что телеканал входит в холдинг «Газпром Медиа», который в свою очередь является дочерней компанией «Газпрома», официального спонсора Лиги чемпионов. По их мнению, скандальная передача и шутки в ней могут поставить в неловкое положение УЕФА, который, будучи организатором главного еврокубкового турнира, проводит акции, направленные на борьбу с расизмом.



«Газпром» не участвует в редакционной политике НТВ», — приводит слова официального представителя компании Сергея Куприянова телеграм-канал «Подъём».

В FARE потребовали от спонсора Лиги чемпионов «Газпрома» объяснить расистские шутки на НТВ