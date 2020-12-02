В «ПСЖ» обеспокоены конфликтом между Ди Марией и Тухелем

Конфликт между полузащитником «Пари Сен-Жермен» Анхелем Ди Марией и главным тренером команды Томасом Тухелем заставил беспокоиться руководство клуба.
24 ноября парижане на своём поле одолели «РБ Лейпциг» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:0). Ди Мария был заменён на 64-й минуте и не скрывал недовольства решением Тухеля. Аргентинец впоследствии объяснился перед специалистом, однако это не помешало тому оставить его на скамейке запасных в матче чемпионата Франции на выходных.
Как сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Le Parisien, в «ПСЖ» переживают из-за сложившейся ситуации, поскольку она может помешать продлить контракт с Ди Марией. Действующее соглашение 32-летнего футболиста истекает следующим летом, и спортивный директор клуба Леонардо опасается, что переговоры будут проходить сложнее из-за конфликта.
- 2 декабря 2020
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