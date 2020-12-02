Кучаев и Дзагоев готовы сыграть с «Вольфсбергом». Фернандес, скорее всего, будет в строю

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии футболистов в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вольфсбергом».



«Константин Кучаев и Алан Дзагоев готовы. Наверняка будет готов Марио Фернандес. Все игроки, за исключением Фукса и Карпова», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Матч ЦСКА — «Вольфсберг» состоится завтра, 3 декабря, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.



В настоящее время ЦСКА, набрав 3 очка, занимает последнее место в группе K Лиги Европы. Лидером квартета является загребское «Динамо» (8), а на второй строчке располагается «Фейеноорд» (5). «Вольфсберг» занимает третье место, опережая «армейцев» на 1 очко.

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