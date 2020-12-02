Гончаренко: Шкурину нужно учиться играть более интенсивно

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, почему нападающий Илья Шкурин стал получать больше игровой практики.
«Исходя из того, сколько людей выпадало в последних матчах, ясно, что нам надо было выпускать других. В том числе и Шкурина. Илье, как и некоторым другим футболистам, надо учиться играть более интенсивно. Он должен делать больше единоборств, спринтовать, тормозить, чтобы лучше попадать в моменты», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
В 5-м туре группового этапа Лиги Европы ЦСКА сыграет с «Вольфсбергом». Матч состоится завтра, 3 декабря, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.
В настоящее время ЦСКА, набрав 3 очка, занимает последнее место в группе K Лиги Европы. Лидером квартета является загребское «Динамо» (8), а на второй строчке располагается «Фейеноорд» (5). «Вольфсберг» занимает третье место, опережая «армейцев» на 1 очко.
- 2 декабря 2020
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