Арсен Захарян стал самым молодым дебютантом «Динамо» со времён Фёдора Смолова

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян вышел на поле в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:1) и стал самым молодым дебютантом клуба со времён Фёдора Смолова, сообщает Transfermarkt. После этого 17-летний полузащитник вышел на поле в 16-м туре Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:4).
Ранее Арсен Захарян попал в топ-60 лучших молодых футболистов мира. Список опубликовало британское издание The Guardian. 17-летний Захарян — единственный представитель России, который был упомянут в рейтинге. Он попал в список, в котором присутствуют игроки «Реала», «Барселоны», «ПСЖ» и других грандов.
Всего в сезоне-2020/2021 игрок провёл 18 матчей за основную и молодёжную команды «Динамо», забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Захаряна в € 200 тыс. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 2021 года.
- 2 декабря 2020
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