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«Арсенал» сообщил о состоянии Давида Луиса после жуткого столкновения с Хименесом

«Арсенал» сообщил о состоянии Давида Луиса после жуткого столкновения с Хименесом
Футбол / Англия 0

Лондонский «Арсенал» на своём сайте сообщил о состоянии защитника Давида Луиса, сильно столкнувшегося головами с нападающим «Вулверхэмптона» Раулем Хименесом в матче 10-го тура английской Премьер-лиги (1:2).

«В понедельник, выходной день, Давида посетил клубный врач, а во вторник футболист вернулся на базу. В ближайшие дни за самочувствием Луиса будут внимательно следить. Сейчас он в хорошем состоянии.

Чтобы рана на голове Давида зажила, потребуется несколько дней. В связи с этим он не сможет принять участие в матче в четверг («Арсенал» сыграет с «Рапидом» в Лиге Европы. – Прим. «Чемпионата»)», — говорится в сообщении.

Видео столкновения Луиса и Хименеса:

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