«Арсенал» сообщил о состоянии Давида Луиса после жуткого столкновения с Хименесом

Лондонский «Арсенал» на своём сайте сообщил о состоянии защитника Давида Луиса, сильно столкнувшегося головами с нападающим «Вулверхэмптона» Раулем Хименесом в матче 10-го тура английской Премьер-лиги (1:2).
«В понедельник, выходной день, Давида посетил клубный врач, а во вторник футболист вернулся на базу. В ближайшие дни за самочувствием Луиса будут внимательно следить. Сейчас он в хорошем состоянии.
Чтобы рана на голове Давида зажила, потребуется несколько дней. В связи с этим он не сможет принять участие в матче в четверг («Арсенал» сыграет с «Рапидом» в Лиге Европы. – Прим. «Чемпионата»)», — говорится в сообщении.
Видео столкновения Луиса и Хименеса:
Okko Спорт представил седьмой эпизод футбольного подкаста «Вне игры», повествующего о самых актуальных событиях мира английского футбола. Послушать можно на всех популярных подкаст-площадках: Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Soundcloud, Я.Музыка, VK и на YouTube.
- 2 декабря 2020
-
16:04
-
16:04
-
15:47
-
15:31
-
15:26
-
15:22
-
15:18
-
15:02
-
14:51
-
14:50
-
14:47
-
14:34
-
14:34
-
14:10
-
13:58
-
13:56
-
13:49
-
13:43
-
13:30
-
13:28
-
13:04
-
12:46
-
12:39
-
12:32
-
12:22
-
12:21
-
11:54
-
11:35
-
11:35
-
11:26
-
11:15
-
11:00
-
10:35
-
10:35
-
10:32