Мухин: рад, что тренер дал мне 45 минут. Не каждому дано в 19 лет столько сыграть в ЛЧ
Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин поделился впечатлениями от матча 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА с «Ред Булл Зальцбург». Встреча закончилась победой клуба из Австрии со счётом 3:1.
«Эмоции самые положительные. Очень рад, что тренер дал мне 45 минут. Для меня это очень много значит. Не каждому дано в 19 лет столько сыграть. Я очень рад. Показалось, что сначала немного нервничал? Да нет, сразу вошёл, сразу почувствовал уверенность. Всё было хорошо.
Все очень расстроились. Практически ни о чём не говорили. Допустили обидную ошибку в конце, не реализовали свои моменты. Сохраняются очень маленькие шансы на евровесну, но мы будем бороться до конца и верить в себя», — сказал Мухин в интервью пресс-службе «Локомотива».
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