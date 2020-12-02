AS: «Реал» не уволит Зинедина Зидана. Клуб не сомневается в тренере

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан продолжит работу с командой, несмотря на поражение в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтёром» (0:2). Об этом сообщает AS со ссылкой на надёжный источник в мадридском клубе.
«Вопрос о будущем Зидана не стоит на повестке дня. Клуб не сомневается и никогда не сомневался в его кандидатуре. У нас нет необходимости обсуждать будущее тренера, который многое дал нам и который уже вошёл в историю клуба. Зидан недополучает уважения, которого заслуживает.
Что касается Лиги чемпионов, мы всё ещё можем занять первое место в группе. В любом случае сейчас никто не будет обсуждать Зидана или других тренеров. Клуб поддерживает Зинедина – это неоспоримый факт», — заявил источник.
Ранее другое известное испанское издание – Marca – сообщило, что Зидан находится на грани увольнения из «Реала».
- 2 декабря 2020
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