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Боярский — о провале «Зенита» в ЛЧ: если будем играть как в хоккей — вопросов не будет

Боярский — о провале «Зенита» в ЛЧ: если будем играть как в хоккей — вопросов не будет
Футбол / Лига чемпионов 0

Актёр театра и кино Михаил Боярский, известный болельщик санкт-петербургского «Зенита», поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге».

«Я вообще ничего не ожидаю от сегодняшнего матча «Зенита» в Лиге чемпионов. Европейская весна нашему клубу не светит. Нужно делать фокус на внутренний чемпионат и добиваться успеха здесь, завоёвывать золото, медали, желательно. Все наши команды показали, что нам до Европы очень далеко.

Нужно совершенствовать себя в России, а потом выходить на битву в Европе. Нам нужно найти резервы у молодых, приложить максимальные усилия для подготовки.

Проблема в Лиге чемпионов не только у «Зенита», а у всех российских клубов. Мы до сих пор не умеем играть в их футбол. Мы умеем играть в хоккей, вот когда мы будем играть так же, как и в хоккей, вопросов к нашим футбольным командам не будет. Как говорил Пеле: «Россия станет чемпионом мира по футболу, когда Бразилия выиграет чемпионат мира по хоккею». У нас таких, как Марадона, нет, у нас такого плана страна, где по крупицам можно собирать футболистов. Их нужно холить, лелеять и оберегать. Нужно находить мотивацию для серьёзной и откровенной игры, которая будет максимально соответствовать отдаче для общего дела. «Зенит» всегда был азартной командой, а теперь появляется академизм, который не идёт нашей команде на пользу», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Боярский: тенденция играть в Европе – утопия, «Зениту» нужно сосредоточиться на РПЛ
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