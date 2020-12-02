«Локомотив» контактировал с Газизовым

«Локомотив» контактировал с генеральным директором «Спартака» Шамилем Газизовым, который близок к уходу, и обсуждал с ним возможное сотрудничество, если «Локо» решит расстаться с Василием Кикнадзе. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

«Если Газизов уйдёт из «Спартака», «Локомотив» может позвать его на место Кикнадзе, позиции которого в последнее время не очень крепки. Пока «Локо» и Газизов не вели переговоры, но стороны обсудили возможность сотрудничества», — сказал один из источников «Чемпионату».

«Чемпионат» сообщал, что Шамиль Газизов и «Спартак» близки к тому, чтобы разорвать соглашение, а сумма неустойки Газизова со «Спартаком» составляет € 3 млн.

Газизова назначили генеральным директором красно-белых в июле. На этом посту он сменил отправленного в отставку Томаса Цорна. До прихода в «Спартак» Газизов работал на аналогичной должности в «Уфе».