«Боруссия» Д — «Лацио»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 2 декабря, состоится матч «Боруссия» Д – «Лацио». Встреча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Начало встречи — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д — «Лацио».
Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. В бригаду войдут ассистенты Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери – Хосе Мунуэра Монтера.
Матч команд в 1-м туре состоялся в Риме 20 октября и завершился победой хозяев со счётом 3:1.
Дортмундская «Боруссия», набрав 9 очков, занимает первое место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов. «Лацио» (8) — на втором месте. Соперниками команд по группе F являются «Брюгге» (4) и «Зенит» (1).
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