Власти Мордовии готовы обсудить предложение о переезде «Тамбова» в Саранск

Министр спорта Республики Мордовия Александр Савилов оценил возможность переезда «Тамбова» в Саранск.
«К нам никто с такими предложениями не обращался. Мы сотрудничаем с «Тамбовом», он арендует у нас стадион. Читали новости про их возможный переезд, но реальность такова, что со стороны клуба таких предложений в наш адрес не поступало. Поэтому разговоры преждевременны. Будет предложение — будем разговаривать», — цитируют Савилова «Известия».
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков ранее прокомментировал недовольство команды финансовым положением клуба, отметив, что «ситуация очень сложная». Игроки «Тамбова» настроены на бойкот матча со «Спартаком».
Матч «Спартак» — «Тамбов» состоится 5 декабря на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. В настоящее время красно-белые занимают третье место в турнирной таблице чемпионата, тамбовчане — 14-е.
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