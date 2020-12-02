«Ференцварош» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 2 декабря, состоится матч «Ференцварош» – «Барселона». Встреча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Начало встречи — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ференцварош» — «Барселона».
Обслужит встречу бригада арбитров из Беларуси во главе с Алексеем Кульбаковым. Ассистенты — Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Резервный рефери – Виктор Шимусик.
Матч команд в 1-м туре состоялся в Барселоне 20 октября и завершился победой хозяев со счётом 5:1.
«Барселона», набрав 12 очков, занимает 1-е место в турнирной таблице группы G Лиги чемпионов. «Ференцварош» (1) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе G являются туринский «Ювентус» (9) и киевское «Динамо» (1).
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