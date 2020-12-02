«Ювентус» — «Динамо» К: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 2 декабря, состоится матч «Ювентус» – «Динамо» К. Встреча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Начало встречи — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Динамо» К.



Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе со Стефани Фраппар. Ассистенты — Хишам Закрани и Мехди Рахмуни. Резервный рефери – Карим Абед.



Матч команд в 1-м туре состоялся в Киеве 20 октября и завершился победой гостей со счётом 2:0.



Туринский «Ювентус», набрав 9 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице группы G Лиги чемпионов. Киевское «Динамо» (1) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе G являются «Барселона» (12) и «Ференцварош» (1).