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«Ювентус» — «Динамо» К: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

«Ювентус» — «Динамо» К: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 2 декабря, состоится матч «Ювентус» – «Динамо» К. Встреча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Начало встречи — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Динамо» К.

Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе со Стефани Фраппар. Ассистенты — Хишам Закрани и Мехди Рахмуни. Резервный рефери – Карим Абед.

Матч команд в 1-м туре состоялся в Киеве 20 октября и завершился победой гостей со счётом 2:0.

Туринский «Ювентус», набрав 9 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице группы G Лиги чемпионов. Киевское «Динамо» (1) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе G являются «Барселона» (12) и «Ференцварош» (1).

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