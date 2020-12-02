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«Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

«Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 2 декабря, состоится матч «Манчестер Юнайтед» – «Пари Сен-Жермен». Встреча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Начало встречи — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ».

Обслужит встречу бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато. Ассистенты — Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный рефери – Даниэле Довери.

Матч команд в 1-м туре состоялся в Париже 20 октября и завершился победой гостей со счётом 2:1.

«Манчестер Юнайтед», набрав 9 очков, занимает 1-е место в турнирной таблице группы H Лиги чемпионов. «Пари Сен-Жермен» (6) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе H являются «РБ Лейпциг» (6) и «Истанбул Башакшехир» (3).

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