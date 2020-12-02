«Краснодар» — «Ренн»: Сафонов — в стартовом составе хозяев на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Ренна» на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Кайо, Смольников, Рамирес, Вильена, Кабелла, Вандерсон, Газинский, Классон, Берг.
«Ренн»: Сален, Ньямси, Да Сильва, Трюффер, Траоре, Н'Зонзи, Силики, Камавинга, Буриго, Доку, Юну.
Матч команд в 1-м туре состоялся во Франции 20 октября и завершился ничьей со счётом 1:1.
«Краснодар», набрав 1 очко, занимает третье место в группе E Лиги чемпионов. «Ренн» замыкает квартет, уступая «быкам» по дополнительным показателям. Обе команды уже лишились шансов на выход в плей-офф и борются за попадание в Лигу Европы. Лидируют в группе «Челси» и «Севилья» (у обоих коллективов по 10 очков).
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