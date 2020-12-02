Алексей Игонин: от матча «Брюгге» — «Зенит» уже ничего не жду

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин высказался о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге».

«Мы уже сделали очередной вывод, что наши клубы и чемпионат несколько иного качества. От сегодняшнего матча я уже ничего не жду. Другое дело, что когда мы собраны и сосредоточены, мы можем давать некий результат, но мне хотелось бы, чтобы мы имели на уровне Лиги чемпионов имели просто уровень. И не рассуждали об уровне футболистов и об уровне подготовки, и чтобы если бы чего-то не было, мы бы смогли навязать борьбу. За все эти годы, в которые мы говорили, что растём — пришли к разговорам, что выйдем мы из группы или нет. А к сегодняшнему дню и такого нет.



Выйти из группы можно по разному. Не даром у нас любят жеребьёвки, вот мы сидим и смотрим на команды и календарь. Мне кажется, что когда мы перестанем обращать внимание на эти нюансы, тогда мы и дорастём до какого-то уровня. Также хочется, чтобы наступил момент, чтобы мы выходили не из-за нюансов, а просто потому что в порядке. Все говорили, что как удобно «Зениту» играть дома с самым слабым участником группы, мы сразу начинаем с позиции слабого. Потом мы проигрываем и делаем новый расчет, а потом еще раз новый.

Мы уже сами для себя определили, что мы не самые сильные. Чего тогда начинать шуметь? Все болельщики сидят и просят, чтобы команда не попала в группу к той или иной команде. Повторюсь, как раз таким вниманием к околофутбольным деталям мы всё для себя определили, шуметь нечего», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.