Владислав Радимов высказался за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выразил мнение, что лимит на легионеров в российском футболе следует ужесточить.



«Если совсем отменить лимит, то к нам поедут легионеры не лучшего качества. Стоит прописать стоимость легионеров, которых покупают за определённую сумму, довольно-таки высокую. Тогда будут спрашивать с руководителей клубов, мол, вы купили игрока за € 2–3 млн, он должен быть высокого качества, правильно? Если будем привозить дешёвых легионеров, уровень лиги будет ещё ниже. Давайте сделаем лимит не восемь легионеров, а шесть.



Как определить качество легионеров? Есть пример Англии: количество матчей за сборную, цена на трансферном рынке, критериев можно сколько угодно привести, можно сесть и подумать», — приводит слова Радимова сайт телеканала «Матч ТВ».

Министр спорта РФ: есть смысл задуматься о формате лимита на легионеров в РПЛ