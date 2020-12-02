Владислав Радимов высказался за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выразил мнение, что лимит на легионеров в российском футболе следует ужесточить.
«Если совсем отменить лимит, то к нам поедут легионеры не лучшего качества. Стоит прописать стоимость легионеров, которых покупают за определённую сумму, довольно-таки высокую. Тогда будут спрашивать с руководителей клубов, мол, вы купили игрока за € 2–3 млн, он должен быть высокого качества, правильно? Если будем привозить дешёвых легионеров, уровень лиги будет ещё ниже. Давайте сделаем лимит не восемь легионеров, а шесть.
Как определить качество легионеров? Есть пример Англии: количество матчей за сборную, цена на трансферном рынке, критериев можно сколько угодно привести, можно сесть и подумать», — приводит слова Радимова сайт телеканала «Матч ТВ».
- 2 декабря 2020
-
22:04
-
22:04
-
21:58
-
21:53
-
21:25
-
21:06
-
20:50
-
20:45
-
20:37
-
20:30
-
20:19
-
20:15
-
20:14
-
20:05
-
20:02
-
19:55
-
19:45
-
19:42
-
19:42
-
19:34
-
19:28
-
19:13
-
19:11
-
18:38
-
18:38
-
18:20
-
18:17«Локомотив» контактировал с Газизовым Эксклюзив
-
18:08
-
17:57
-
17:55
-
17:49
-
17:42
-
17:38
-
17:27
-
17:20