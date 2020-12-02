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Тухель: предпочли бы, чтобы Рашфорд больше не играл против «ПСЖ» на «Парк де Пренс»

Тухель: предпочли бы, чтобы Рашфорд больше не играл против «ПСЖ» на «Парк де Пренс»
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о нападающем манкунианцев Маркусе Рашфорде.

«Предпочли бы, чтобы Маркус больше не играл против нас на „Парк де Пренс“. Он отлично выполнил свои обязанности, это впечатляет. Я уже трижды встречался с ним, и каждый раз видел перед собой прекрасного игрока, совершенно невероятного. Мне нравятся такие парни.

В спортивном плане он очень быстр. Маркус способен забивать голы с разных позиций. Он решителен, а это очень важно. У Рашфорда большое влияние в команде», — приводит слова Тухеля Goal.com.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ» состоится сегодня, 2 декабря, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ».

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