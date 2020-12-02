Евсеев: у Николича был расчёт на выход на чужую половину поля через фланги. Не получилось

Бывший футболист «Локомотива» Вадим Евсеев прокомментировал игру «железнодорожников» в матче с «Зальцбургом» (1:3).

«Всё-таки скажу про вчерашний матч в Черкизово. Увидел у «Локомотива» игру в пять защитников, два опорных и три атакующих. Исходя из состава, было понятно, что Николич хочет не дать «Зальцбургу» проникать в центр штрафной и не дать шанса на быструю атаку при выходе из обороны. Был расчёт на выход на чужую половину поля через фланги, не получилось.

Не получилось и выстроить оборону. Соперник, теряя мяч, сразу вступал в отбор, в контрпрессинг и возвращал мяч себе. Если у тебя выходят два высоких нападающих, должны быть передачи с фланга, с полуфлангов. Но их не было и форварды моментов не имели. Ближе к перерыву пропустили. Потом был классический второй гол: поймать соперника, когда он раскрыт… Да, были индивидуальные ошибки. Но защитников «Локомотива» заставили ошибиться и гости завершили атаку красиво. Игра была уже сделана", — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».