«Манчестерд Юнайтед» — «ПСЖ»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Манчестерд Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен» на матч Лиги чемпионов.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Линделёф, Магуайр, Уан-Биссака, Мактоминей, Фред, Фернандеш, Теллес, Марсьяль, Рэшфорд, Кавани.

Запасные: Хендерсон, Бейи, Погба, Мата, Гринвуд, Лингард, Джеймс, Фосу-Менса, Игало, Матич, Уильямс, ван де Бек.

«ПСЖ»: Навас, Кимпембе, Маркиньос, Диалло, Флоренци, Верратти, Паредес, Данилу, Кен, Мбаппе, Неймар.

Запасные: Рико, Летелье, Керер, Ди Мария, Рафинья, Кюрзава, Эррера, Баккер, Гуэй, Дагба, Пембеле, Фадига.

Встреча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Начало встречи — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ».