«Ювентус» — «Динамо» К: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и киевского «Динамо» на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Начало встречи — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Динамо» К.

«Ювентус»: Щенсны, де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро, Бентанкур, Маккенни, Демирал, Кьеза, Рэмси, Мората, Роналду.



«Динамо» К: Бущан, Забарный, Миколенко, Попов, Кендзёра, Шепелев, Сидорчук, Шапаренко, Вербич, Родригес, Цыганков.

Матч команд в 1-м туре состоялся в Киеве 20 октября и завершился победой гостей со счётом 2:0.



Туринский «Ювентус», набрав 9 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице группы G Лиги чемпионов. Киевское «Динамо» (1) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе G являются «Барселона» (12) и «Ференцварош» (1).