«Боруссия» — «Лацио»: Холанд не выйдет на поле, Санчо — в запасе

Стали известны стартовые составы дортмундской «Боруссии» и «Лацио» на матч 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА. В заявке хозяев отсутствует нападающий Эрлинг Холанд.

«Боруссия»: Бюрки, Аканджи, Хуммельс, Пишчек, Морей, Азар, Беллингем, Рейна, Дилэйни, Геррейру, Ройс.

Запасные: Унбехаун, Хитц, Загаду, Санчо, Дауд, Шульц, Мукоко, Брандт, Витсель, Пасслак.

«Лацио»: Рейна, Ачерби, Габаррон, Худт, Марушич, Лейва, Милинкович-Савич, Луис Альберто, Фарес, Корреа, Иммобиле.

Запасные: Стракоша, Алиа, Фелипе, Перейра, Андерсон, Пароло, Эскаланте, Кайседо, Раду, Лаццари, Катальди, Акпа-Акпро.

Встреча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д — «Лацио».