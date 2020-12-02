«Боруссия» — «Лацио»: Холанд не выйдет на поле, Санчо — в запасе

Стали известны стартовые составы дортмундской «Боруссии» и «Лацио» на матч 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА. В заявке хозяев отсутствует нападающий Эрлинг Холанд.
«Боруссия»: Бюрки, Аканджи, Хуммельс, Пишчек, Морей, Азар, Беллингем, Рейна, Дилэйни, Геррейру, Ройс.
Запасные: Унбехаун, Хитц, Загаду, Санчо, Дауд, Шульц, Мукоко, Брандт, Витсель, Пасслак.
«Лацио»: Рейна, Ачерби, Габаррон, Худт, Марушич, Лейва, Милинкович-Савич, Луис Альберто, Фарес, Корреа, Иммобиле.
Запасные: Стракоша, Алиа, Фелипе, Перейра, Андерсон, Пароло, Эскаланте, Кайседо, Раду, Лаццари, Катальди, Акпа-Акпро.
Встреча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д — «Лацио».
- 2 декабря 2020
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