Гризманн и Брайтвайт — в стартовом составе «Барселоны» на матч ЛЧ с «Ференцварошем»

Стали известны стартовые составы «Ференцвароша» и «Барселоны» на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ференцварош» — «Барселона».

«Ференцварош»: Дибуш, Фримпонг, Двалия, Блажич, Ботка, Хайстер, Сомалиа, Шигер, Узуни, Исаэл, Нгуэн.



«Барселона»: Нето, Лангле, Мингеза, Альба, Дест, Бускетс, Пьянич, Дембеле, Гризманн, Тринкау, Брайтвайт.

Матч команд в 1-м туре состоялся в Барселоне 20 октября и завершился победой хозяев со счётом 5:1.



«Барселона», набрав 12 очков, занимает 1-е место в турнирной таблице группы G Лиги чемпионов УЕФА. «Ференцварош» (1) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе G являются туринский «Ювентус» (9) и киевское «Динамо» (1).