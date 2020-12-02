«РБ Лейпциг» вырвал победу в матче Лиги чемпионов с «Истанбул Башакшехир»

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Истанбул Башакшехир» принимал «РБ Лейпциг». Встреча прошла на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» в Стамбуле (Турция) и завершилась победой гостей со счётом 4:3.



На 26-й минуте встречи счёт открыл нападающий «РБ Лейпциг» Юссуф Поульсен. На 43-й минуте защитник Норди Мукиэле упрочил преимущество гостей в счёте. В компенсированное время первого тайма встречи полузащитник «Истанбул Башакшехир» Ирфан Джан Кахвечи сократил отставание хозяев в счёте. На 66-й минуте хавбек Даниэль Ольмо забил третий гол за «РБ Лейпциг». Через 6 минут Кахвечи оформил дубль. На 85-й минуте Кахвечи сравнял счёт, оформив хет-трик. В компенсированное время встречи «РБ Лейпциг» смог вырвать победу благодаря голу Александра Сёрлота.



«РБ Лейпциг» набрал 9 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице группы Н. «Истанбул Башакшехир» (3) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «Манчестер Юнайтед» (9) и «ПСЖ» (6).