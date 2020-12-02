Радимов: Прохин в стартовом составе, а меня трясёт так, будто я сам сейчас выйду на поле

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Брюгге» в Лиге чемпионов.

«Брюгге» — «Зенит»! Прохин в стартовом составе, а меня трясёт так, будто я сам сейчас выйду на поле и буду играть в обороне. Даня, мы верим в тебя!" — написал Радимов в «Твиттере».

Встреча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брюгге» — «Зенит».



Обслуживает встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Сердаром Гёзюбююком. В бригаду входят ассистенты Йост ван Зейлен и Йохан Балдер. Резервный рефери – Аллард Линдхут.



Матч команд в 1-м туре состоялся в Санкт-Петербурге 20 октября и завершился победой гостей со счётом 2:1.



«Зенит», набрав 1 очко, занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов. «Брюгге» (4) — на третьем месте. Соперниками команд по группе F являются дортмундская «Боруссия» (9) и римский «Лацио» (8).

Прямая трансляция матча Брюгге — Зенит