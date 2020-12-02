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«Краснодар» прервал серию из 17 матчей без побед российских клубов в еврокубках

«Краснодар» прервал серию из 17 матчей без побед российских клубов в еврокубках
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Краснодар» обыграл «Ренн». Встреча проходила на одноимённом стадионе в Краснодаре и завершилась со счётом 1:0. Таким образом, «Краснодар» прервал серию без побед российских клубов в еврокубках, которая длилась на протяжении 17 матчей.

На 71-й минуте форвард краснодарцев Маркус Берг открыл счёт — защитник Александр Мартынович из центра поля забросил мяч к штрафной «Ренна», Берг обогнал Да Сильву и технично внешней пробил в нижний угол ворот.

Матч команд в 1-м туре состоялся во Франции 20 октября и завершился ничьей со счётом 1:1.

«Краснодар», набрав 4 очка, занимает третье место в группе E Лиги чемпионов. Команда Мурада Мусаева гарантировала себе выход в плей-офф Лиги Европы УЕФА. «Ренн» (0) замыкает квартет. Лидируют в группе набравшие по 10 очков «Челси» и «Севилья».

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