Радченко: «Краснодар» был близок к победе с «Севильей», но дожал «Ренн»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о матче «Краснодар» — «Ренн» (1:0).
«Никто не ожидал, что «Краснодар» будет нашим первым клубом, который добудет для нас первую победу в этом розыгрыше ЛЧ. Но это футбол и можно найти множество причин почему так произошло. Самое главное, что они в этой Лиге чемпионов выглядели достойно и последняя победа придаст им сил. «Краснодар» был близок к победе с «Севильей», но тут дожал. Очень важная победа для них, психологическая.
Оценю шансы «быков» на Лигу Европы, как высокие. Команды там их уровня, может быть можно выделить три-четыре клуба. Мы все можем пожелать им удачи. Нам можно рассчитывать на то, что две, а может даже и три стадии плей-офф они пройдут», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 2 декабря 2020
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