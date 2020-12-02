Холанд не сыграет с «Зенитом» из-за травмы

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд не сможет принять участие в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом», сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

В клубе сообщили, что Холанд получил травму. Ожидается, что нападающий вернётся на поле в январе.

«Зенит» сыграет «Боруссией» в Петербурге, матч состоится 8 декабря.

Холанд не попал в заявку на матч «Боруссии» с «Лацио», который проходит сегодня на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д — «Лацио».

После четырёх туров «Зенит», набрав 1 очко, занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов. «Брюгге» (4) — на третьем месте. Соперниками команд по группе F являются дортмундская «Боруссия» (9) и римский «Лацио» (8).