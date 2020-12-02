Мостовой: ничего героического в победе «Краснодара» нет. Он не играл лучше «Ренна»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» — «Ренн» (1:0).

«Слава богу, первая победа за много-много матчей. Ничего героического в этом нет, конечно. Не сказал бы, что по игре «Краснодар» превзошёл «Ренн». Это больше похоже на ничейный матч. Может быть, «Краснодару» было больше нужно. И болельщиков собралось немало в такое время, кричали, шумели, гнали вперёд. После такой серии без побед когда-то это должно было случиться. И Берг, как ни странно, выиграл в скорости у ещё более медленного защитника, поставил корпусишко. Но защитник, такое ощущение, лет на семь постарше него! Я даже хотел посмотреть, сколько лет ему – так слабо бежал. У него причём фора была!



В конце «Краснодар» сжался и отбивался. Повезло, что «Ренн» неправильно стандарты исполнял. Парень угловые подавал прямо в руки Сафонова, как будто разминал его. Молодцы, наконец-то хоть одна наша команда прошла в весеннюю стадию еврокубка. Теперь «Краснодару» надо думать, как спасать ситуацию в чемпионате.



Как бы мы ни говорили, что «Краснодар» – молодцы, но сегодня в составе было два русских футболиста. Всегда обращаю на это внимание, потому что тема про воспитанников уже лет 10 мусолится. А решающие роли играют Берг, которому за 30, француз Кабелла, Вильена, Рамирес, Мартынович, Вандерсон… Ясно, что так футбольный мир устроен, просто зачем тогда нужно было лет пять кричать «мы, мы, мы»? Хорошо, что хоть сейчас успокоились. Как минимум год уже не слышу этого. У нас все кричат про молодёжь, а я посмотрел состав «Ренна», у них человек шесть – кому-то 20, кому-то 21 год, а кому-то и вовсе 19. И никто об этом не говорит, не плачет, не жалуется», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.