«Краснодар» опубликовал фото из раздевалки после победы в матче Лиги чемпионов

Пресс-служба «Краснодара» опубликовала фотографию из раздевалки команды после победы в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ренном» (1:0).

«Эти парни добыли сегодня первую в истории клуба победу в основном турнире Лиги чемпионов. Браво, команда», — гласит подпись к опубликованному фото.

Фото можно посмотреть на странице «Краснодара» в «Твиттере».

На 71-й минуте форвард краснодарцев Маркус Берг открыл счёт. Защитник Александр Мартынович из центра поля забросил мяч к штрафной «Ренна», Берг обогнал Да Сильву и технично внешней пробил в нижний угол ворот.



«Краснодар», набрав 4 очка, занимает третье место в группе E Лиги чемпионов. Команда Мурада Мусаева гарантировала себе выход в плей-офф Лиги Европы УЕФА. «Ренн» (0) замыкает квартет. Лидируют в группе «Челси» и «Севилья» (по 10 очков).